Els Mossos segueixen buscant l'home que va apunyalar dos vigilants a l'estació de Sants

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'home que aquest dissabte a la tarda va apunyalar dos vigilants de seguretat a l'estació de Sants de Barcelona. L'home, que viatjava sense bitllet, fugia per les vies però va ser atrapat per dos guàrdies privats contractats per Adif.El van retenir en una habitació, però l'individu va atacar amb una arma blanca un dels vigilants i va poder escapar. L'altre vigilant el va perseguir, però va ser atacat greument a l'abdomen i va poder fugir. La policia catalana manté oberta la investigació i el dispositiu de recerca, segons ha confirmat la policia catalana a l'ACN.El sindicat UGT ha demanat més protecció pels vigilants i que el govern espanyol obligui les empreses a dotar els seus treballadors de les suficients mesures de seguretat, així com de protecció contra la covid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor