El vinagre més enllà de l'amanida: tots els seus usos en les feines de la casa

El vinagre té múltiples usos: a banda de la cuina, pot esdevenir una eina imprescindible per netejar tots els racons de la casa, inclosos els menys visibles.Generalment, el vinagre que hi ha a totes les cases prové de la fermentació del vi, però també pot provenir d'altres productes naturals com la poma, la sidra, la canya de sucre, la malta, entre d'altres. Per netejar, però, és preferible utilitzar -diluït en aigua- un vinagre amb el PH encara més àcid o químics corrosius, amb els quals cal anar amb compte per tal de no espatllar allò que s'estigui netejant. El vinagre, també, es pot carregar diversos tipus de pedra, com ara el marbre o el granit, o de metall, com ara l'acer.D'aquesta manera, el vinagre es pot utilitzar com a desinfectant, per eliminar restes de sal i evitar la presència d'humitats en canonades metàl·liques de coure o de plàstic, així com eliminar greixos adherits a les cassoles.A la mateixa cuina, es poden desinfectar els fogons, les taules, els taulells, els electrodomèstics, això sí, sempre que els materials ho tolerin. La nevera, el microones, el forn o fins i tot els vidres poden perdre tota la brutícia si s'utilitza el PH del vinagre. També desinfecta fruites i verdures o en potencia els sabors.A més, si el que es vol és fer més brillants els estris, el vinagre és ideal per al llautó, el coure o l'alumini. I, si cal desembussar, el vinagre combinat amb el bicarbonat sòdic pot resultar una solució.El vinagre pot provocar una mala olor al principi, però se'n va ràpid. Contràriament al que es pot pensar, s'utilitza també per treure males olors de la roba, el cotxe, les tapisseries, la nevera, els armaris o la zona de les mascotes.I, específicament sobre els animalons de la casa, el vinagre pot ser un aliat per fer escampar la boira a les formigues: netejant el terra amb una barreja amb aigua farà aïllar aquestes bestioles.

