Mor l'escriptor i activista cultural Lluís Calderer als 76 anys

Aquest dissabte ha mort als 76 anys l'activista cultural i polític manresà Lluís Calderer, professor d'escola, escriptor, director de teatre, cinèfil, promotor de revistes artístiques literàries com Faig i Quaderns de Taller i de grups com Art Viu, i que actualment era membre del CineClub i de la Fundació Independència i Progrés. També feia de professor voluntari de català i literatura per a adults.És autor de l'estudi introductori d'El cor quiet, de Josep Carner, i dels assaigs De la veu a la lletra. Qüestions de literatura catalana i estrangera (1994) i Diàleg amb la poesia (1996). Ha estat un dels curadors de l'Obra lírica de Josep Junyent i Rafart.Ha publicat les novel·les La Seu se'n va a córrer món (1984), Màscares per a la companyia del teatre dels somnis (1990) i Figuracions (1998), i diversos poemaris, com Essència del temps (1982), Mentre la pols es mou (1995) i El pacte clos (1997). Ha traduït Ungaretti, Camus i Maupassant, i s'ha interessat per la recepció de Kavafis a Catalunya.L'any 2010 fou guardonat amb el premi Bages de Cultura per tota la seva obra.Calderer va coincidir amb Josep Camprubí a les Congregacions Marianes del pare Torra. D'allà van ser els iniciadors de l'Agrupament Escolta Sant Francesc Xavier, amb local a la sala gòtica de la Seu. L'any 68, tots dos van lligant gent de l'escoltisme, de cursos de català i d'àmbits com el Cineclub per formar informalment les generacions més joves per implicar-les en l'activisme catalanista i antifranquista. D'aquí neix la fundació de la Unió Socialista del Bages (1970-77).

