El papa Francesc vol visitar Manresa el 2022

El president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal arquebisbe de Barcelona, ​​Joan Josep Omella, ha explicat que el papa Francesc "desitja" visitar Manresa el 2022 amb motiu de la commemoració del 500è aniversari de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a la capital del Bages. Omella ha explicat que el fet que el Papa no hagi estat mai a Manresa, sumat a que Sant Ignasi fundés l'orde dels jesuïtes, a la qual pertany el pontífex, fa que aquest viatge sigui del seu grat.Cal recordar que durant la visita que va fer l'Ajuntament de Manresa al Vaticà el passat 6 de juny , el Papa ja va mostrar a la delegació manresana la voluntat de fer la visita "si la salut ho permet".El cardenal arquebisbe també ha remarcat que el Papa està "molt preocupat" per les dades de la pandèmia a Espanya i ha instat a la "unitat" de totes les forces polítiques i actors civils per sortir de la crisi."El Papa coneix perfectament tota la situació a Espanya. Està molt preocupat pel dolor de tota la gent afectada per la Covid-19 tant per la salut com pel tema de la feina que crea tants problemes de cara a el futur, també per l'escola i el problema amb els pares i els nens", ha declarat Omella davant els periodistes després de la reunió amb el Papa al Palau Apostòlic de el Vaticà, en què també hi eren presents el cardenal arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, així com el secretari general de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.La trobada amb el pontífex ha durat prop d'una hora i quart, una cita habitual en el protocol de Vaticà per conèixer els nous dirigents de l'episcopat espanyol poc temps després de la seva elecció.D'altra banda, preguntat per la nova Llei de Memòria Històrica que convertirà el Valle de los Caídos en un cementiri civil, Omella ha destacat que si bé és un tema "important" perquè "alguns porten ferides dins al cor", en aquest moment històric hi ha altres "ferides molt més fortes" a causa de la pandèmia de Covid-19.En aquest sentit, Omella ha fet una crida a tots els actors polítics i les forces socials "com a president de la Conferència Episcopal i en nom de tots els bisbes" a la unitat. "Que s'uneixin més totes les forces que tenim a Espanya", ha instat mentre que ha reivindicat el diàleg com un instrument per arribar acords."Partits polítics, associacions, institucions civils, sindicats, la mateixa Església. Tots. Cal treballar conjuntament en tots els problemes sobretot d'ara mateix", ha manifestat.Per això, ha lamentat que l'actitud de diàleg i d'escolta sigui una cosa que avui "falta a la nostra societat" de la qual ha insistit que va "amb molta pressa". "Tant de bo se solucioni amb un bon camí", ha desitjat Omella.

