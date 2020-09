L'edició d'aquest any dels premis de fotografia The Comedy Wildlife Adwards ja té finalistes, més d'una quarantena d'imatges del món animal han estat seleccionades entre els milers que es van presentar. El guanyador encara ha de ser elegit, i encara es pot participar a la votació popular. Aquí us deixem una selecció d'alguns dels finalistes d'aquest 2020:

