Un mort a la C-35 a Cardedeu en un xoc frontal

​Una persona, un veí de Cardedeu (Vallès Oriental) ha mort en un xoc frontal a la C-35 aquest migdia, segons informa el Servei Català de Trànsit. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 42 de la C-35, al terme municipal de Cardedeu. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 12.25 h.Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment, amb el resultat d’una persona morta. Una altra persona hauria resultat ferida de menys gravetat.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).L’accident ha obligat a tallar durant unes hores la carretera en tots dos sentits i desviar el trànsit per vies alternatives com la C-251 entre Cardedeu i Llinars.Amb aquesta víctima, són 80 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor