Un segon voluntari de la vacuna d'Oxford pateix complicacions neurològiques

La vacuna de la Covid-19 que està desenvolupant la farmacèutica AstraZeneca amb la Universitat d'Oxford ha patit un nou entrebanc. La companyia ha assegurat que un segon voluntari ha mostrat problemes neurològics "sense explicació" en la tercera fase d'assajos clínics. Són informacions del rotatiu The New York Times, que detalla que ja la setmana passada, des del dia 6 de setembre, es va suspendre aquesta tercera fase per la reacció d'un pacient.Una investigació externa a l'empresa ha indicat que és "poc probable" que la malaltia hagi aparegut a causa de la vacuna, mentre que veus expertes com la de Paul Offit, professor de la Universitat de Pensilvània (EUA), expliquen que no tenen clar com han determinat que el segon cas de complicacions de salut en un voluntari no tingui a veure amb la vacuna. De fet, aquest punt és el que desperta més polèmica, especialment als Estats Units, ja que no s'hauria pogut demostrar la fiabilitat de les comprovacions.De moment, els estudis s'han reprès al Regne Unit, el Brasil, l'Índia i Sud-àfrica, mentre que als Estats Units, on hi ha reserves, encara estan aturats. A la investigació hi participen 18.000 persones. En aquest segon cas, el participant es va posar malalt, amb mielitis transversa, després de la segona dosi rebuda, i podria representar un punt d'inflexió ja que fins i tot un sol cas entre milers representa un entrebanc per a la validació de la vacuna.AstraZeneca va començar a l’agost assajos de la seva vacuna als Estats Units, al Brasil i a Sud-Àfrica després de fer una prova inicial exitosa amb un miler de persones al Regne Unit. La Unió Europea ha comprat de manera centralitzada milions de dosis de la vacuna, abans fins i tot que s’hagi autoritzat el tractament amb humans. Les vacunes que haurien d’arribar primer a Catalunya formen part d’aquesta partida.

