Dissolen un bateig amb més de 30 persones en una platja d'Alacant

Agents de la Policia Local d'Alacant han dissolt un bateig a la platja de l'Almadrava que havia concregat més d'una trentena de persones i incomplia, per tant, les mesures de prevenció del coronavirus que restringeixen les reunions socials a deu persones.Els fets van tenir lloc a les 12 hores, quan els agents que inspeccionen les platges van localitzar un grup amb desenes de persones reunides en un bateig ortodox a la platja de l'Almadrava, segons ha explicat l'Ajuntament.Els assistents es trobaven al voltant d'una carpa que s'havia instal·lat a la sorra. Els agents van denunciar als responsables de la celebració i van dissoldre immediatament la trobada.Així mateix, en l'operatiu nocturn de vigilància, la Policia Local ha imposat un total de 72 denúncies per desobediència, 41 actes per no usar mascaretes, 19 per consum d'alcohol en botellons, una per consum de substàncies estupefaents i una altra per l'ordenança de neteja.La policia ha dissolt un macrobotellon al parc del Palmerar, i ha intetrvingut en una presumpta carrera il·legal de cotxes a Agua Amarga, en què ha imposat tres denúncies a vehicles.En les inspeccions per fer complir les mesures restrictives establertes en els sectors de l'oci, l'hostaleria i restauració la Policia Local ha denunciat a quatre establiments, dos per no respectar distància de seguretat entre taules i dues actes per tenir música a les terrassa.A més, la Unitat d'Obertures ha realitzat quatre inspeccions, amb vigilàncies a decrets de suspensió, i ha procedit al tancament d'un d'ells a la platja de Sant Joan.La Policia Local ha informat que durant els caps de setmana està rebent "moltes" denúncies de festes de particulars que molesten als veïns. Així, doncs, la nit de divendres se'n van denunciar 68 i la de dissabte, 61. En aquest sentit, l'Ajuntament sol·licita respectar la mesura d'evitar agrupacions de més de 10 persones i no posar la música alta per respectar les normes de convivència.També ha intervingut cap a les 5.40 hores en un incendi de quatre contenidors a la zona de la platja de Sant Joan i en un altre incendi en una terrassa situada al carrer del Doctor Nieto, que es va apagar sense arribar a intervenir els bombers.Dins dels controls de trànsit organitzats en aquesta matinada en els accessos i sortides de la ciutat, la Unitat d'Atestats i Investigació d'Accidents ha instruït dues diligències judicials per conduir sota la influència de begudes alcohòliques una d'elles en un accident i una administrativa i també un atestat per una presumpta falsedat en permís de conducció.El regidor de Seguretat, José Ramón González, ha demanat "màxima responsabilitat a tots". "No hem d'abaixar la guàrdia ja que els contagis segueixen creixent i aquest cap de setmana han estat moltes les sancions que la Policia Local ha hagut d'interposar amb prop d'un centenar de denúncies a persones que no estaven portant l'obligada mascareta o es trobaven realitzant botellons a la nostra ciutat ", ha alertat.