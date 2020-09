Comencen les obres per col·locar tres pèrgoles fotovoltaiques al nou tram cobert de la ronda de Dalt

L'Ajuntament de Barcelona comença les obres per instal·lar tres pèrgoles fotovoltaiques al nou tram cobert de la ronda de Dalt, entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut Vall d'Hebron, al districte d'Horta-Guinardó. Els treballs suposen una inversió d'1,7 milions d'euros i la previsió és que acabin el desembre.El projecte preveu instal·lar una pèrgola gran amb plaques fotovoltaiques d'uns 2.000 metres quadrats a l'espai polivant davant del mercat, i dues de petites, d'uns 100 metres quadrats cadascuna, al llarg del passeig i les àrees d'activitat. Les plaques estaran sobre una estructura de pòrtics de fusta laminada on també hi haurà vegetació.Amb la instal·lació de les plaques, amb una potència de 50kW es generarà una energia equivalent a la que consumeixen 33 llavors, amb 75.600 kWh. L'energia s'injectarà a la xarxa elèctrica amb l'objectiu d'estalviar 27.540 kg de CO2.Durant les obres quedarà tancada la part central del passeig i el carril bici en sentit Llobregat estarà tancat. Fins al 30 d'octubre, caldrà fer ocupacions puntuals alguns matins del costat muntanya de la calçada mar per la descàrrega de materials. Això afectarà el carril bici bidireccional i un carril de circulació, cosa que es senyalitzarà degudament.La instal·lació completarà el projecte de cobertura de la ronda de Dalt al seu pas per la Valld 'Hebron, iniciat el gener passat. Des de llavors, hi ha un nou passeig d'uns 200 metres de longitud i 3.800 metres quadrats que ajuda a reduir la fractura urbana que suposa la ronda.

