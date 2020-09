Detingut un home per arrancar-li d'una mossegada un tros d'orella a un altre en un avió a Palma

Un home de 29 anys va ser detingut ahir per la Guàrdia Civil a l'aeroport de Palma, qui s'encarrega de l'ordre públic en aquesta mena d'espais. Segons publica el diari Ara , l'home està acusat d'un presumpte delicte de lesions per arrencar-li part de l'orella a un passatger dins d'un avió que tot just acabava d'aterrar a la capital de l'illa.El vol, provinent de Birmingham, al Regne Unit, va rebre el reforç del cos policial en una baralla que es va produir quan l'home, en estat ebri segons les fonts de la Guàrdia Civil, va reclamar poder accedir a begudes alcohòliques, i la tripulació li ho va negar.El detingut es va beure fins i tot la consumició d'un altre passatger. La Guàrdia Civil va haver d'intervenir en aquest moment, sense poder evitar que l'home li arranqués una part de l'orella amb una mossegada. Finalment va ser immobilitzatLa víctima va haver de ser ingressada a una clínica de Palma. Els agents van ser atesos al mateix aeroport per lesions lleus.

