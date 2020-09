Revelat el secret de la pantera de Granada

El fotògraf assegura que disposa d'instantànies d'un felí de grans dimensions que en un paratge a uns cinc-cents metres del poble, on els veïns van alertar de la presència de l'animal. "L'he tingut davant, a uns trenta metres, era gran però no crec que es tracti d'una pantera", ha indicat Azaustre, que aposta perquè l'animal sigui més aviat un gat fosc de grans dimensions, informa Efe.El dispositiu de recerca treballa per aclarir amb fiabilitat de quin animal en concret es tracta, segons el mateix Ajuntament. A través de les seves xarxes socials, el consistori d'aquesta localitat ha informat que l'operatiu especial, en el qual s'integra la Guàrdia Civil, ha incorporat a un educador animal amb gran experiència en aquest tipus de felins per intentar aclarir "d'una vegada" i "amb fiabilitat" quin és l'animal en qüestió i tranquil·litzar els veïns.

L'administració municipal insisteix que, de moment, segueix sense concretar-se exactament quin tipus de felí és, pel que ha demanat a la població que segueixi alerta si surt a camp i que extremi les precaucions.Pel que fa al mètode de rastreig, l'Ajuntament ha indicat que sempre s'ha posat l'accent en protegir l'animal i a la població, i ha recordat que desitja "un final feliç en tots els sentits" i que es pugui acabar "d'una vegada amb aquest malson"."Confiem plenament en els encarregats de el dispositiu (Seprona) qui s'estan bolcant amb la causa, amb extrema delicadesa i sensibilitat, primant la protecció tant de la població, com la dels animals", ha assenyalat el consistori.Fonts de la Guàrdia Civil han informat a Efe que no podran confirmar de quin tipus d'animal salvatge es tracta fins que no aconsegueixin atrapar de manera definitiva i que, de moment, continua l'operatiu de recerca.Diumenge passat, l'Ajuntament de Ventas de Huelma va alertar de la presència d'una pantera, arran de l'avís donat per uns veïns que la tarda de divendres van assegurar albirar a l'animal en el camí que surt al costat de el castell i davant del consistori.A través de Facebook, s'informava que agents de protecció del medi ambient de la Junta d'Andalusia havien inspeccionat la zona on va ser vista la pantera, sense que haguessin trobat rastre de l'animal.