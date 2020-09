Rull, Turull i Forn responen a Mas que JxCat és més «disruptiu» que el PDECat

Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn argumenten en una carta publicada aquest diumenge a La Vanguardia que han optat per Junts per Catalunya (JxCat) per "coherència i dignitat". A parer seu, "avui el que resulta més disruptiu en l'escena política catalana és la consolidació de JxCat".Els tres presos polítics avisen que l'excepcionalitat política "obliga" a "tenir instruments polítics diferents" i diuen que han marxat a Junts de forma "decidida i ferma" per "coherència" amb la seva tradició política i dignitat amb el que representa l'1-O. Rull, Turull i Forn reivindiquen que JxCat és l'aposta de transversalitat que més suma.Segons els tres presos polítics, Junts per Catalunya és "una síntesi de moltes sensibilitats però al servei d'un objectiu, la construcció nacional de Catalunya"."Hem entès que participar en la creació de JxCat és el que el país necessita davant una situació d'anormalitat democràtica, de forta repressió per part de l'Estat i pel compromís adquirit davant la ciutadania d'acabar el que vam començar l'1 d'octubre", argumenten.Rull, Turull i Forn eviten parlar directament de Mas i la direcció del PDeCAT però mostren la seva decepció amb els passos del partit de David Bonvehí en destacar que van rebre amb "entusiasme" que "en el darrer congrés del PDeCAT s'apostés per confluir en una força política com Junts per Catalunya".Tots tres asseguren que en cap cas reneguen del seu passat i destaquen el valor d'una cultura política en la qual "sumar és més important que restar", on "per servir més i millor fa falta ocupar el carril central i no només la vorera d'un costat o de l'altre".

