L'acusat d'assassinat per estrangular un home de 82 anys a Sant Pere Pescador, a judici

L'acusat d'estrangular un veí de Figueres de 82 anys en un aparcament de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) el 10 de juny del 2017 s'asseurà, a partir d'aquest dilluns, davant els membres del jurat popular que s'encarregaran d'emetre veredicte. El cas havia d'arribar a judici a finals de març, però es va haver de suspendre pel coronavirus.Serà el primer cas amb jurat popular que es fa a l'Audiència posterior a l'estat d'alarma i amb les mesures sanitàries per prevenir contagis de covid-19. Segons el guió de la secció quarta, el judici arrancarà dilluns amb la constitució del jurat i es preveu que l'acusat declari cap al migdia.Estava previst que el judici comencés el 27 de març amb la tria dels membres del jurat i que s'allargués fins el 3 d'abril, quan havien d'entregar l'objecte del veredicte al tribunal popular perquè es retirés a deliberar. La secció quarta de l'Audiència de Girona, però, va haver de suspendre el judici per evitar riscos de propagació del coronavirus.L'acusat s'enfronta a una pena de 29 anys de presó. L'escrit d'acusació del fiscal relata que cap a les onze del matí del 10 de juliol del 2017 la víctima, un home de 82 anys i veí de Figueres, va anar amb el seu cotxe fins a una zona d'aparcament situada darrere de les dunes de la platja de Sant Pere Pescador. Des d'allà, es va dirigir fins a una zona de camp que hi havia darrere uns arbustos, a tocar del pàrquing.Allà es va trobar amb l'acusat. Segons el fiscal Víctor Pillado, per "motius que es desconeixen", el processat va abordar la víctima per l'esquena, el va agafar pel coll i va prémer amb força fins a asfixiar-lo. Va actuar, sosté l'acusació pública, sent "plenament conscient" que la víctima no es podia defensar per ser un home d'edat avançada i perquè el va estrangular "per sorpresa"."La zona del cos atacada i el mecanisme utilitzat eren idonis per causar la mort a la víctima, tal com va succeir", subratlla el fiscal.Llavors, segons l'acusació pública, l'acusat va agafar les claus del cotxe de la víctima i li va robar fugint en direcció a França. El vehicle el va abandonar el mateix dia a l'àrea de servei 'Village Catalan', a 25 quilòmetres de la frontera amb França.Cap a dos quarts de deu de la nit del 10 de juny del 2017 una veïna va trobar el cos sense vida de la víctima al costat d'un aparcament i va avisar els serveis d'emergències. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i identificar i detenir l'autor.Dues empremtes dactilars van portar els Mossos d'Esquadra cap a l'acusat. Al cotxe, els investigadors van trobar el telèfon mòbil de la víctima en una butxaca del pantaló. A més, també hi havia una bossa de plàstic amb roba del veí de Figueres. Aquí és on van localitzar la primera empremta de l'acusat.La segona empremta la van trobar en un comprovant de pagament del peatge per creuar la frontera a la Jonquera. Davant les sospites que el suposat assassí hagués fugit del país, el Jutjat d'instrucció 5 de Figueres va dictar una ordre europea de detenció i entrega, que va acabar donant fruits. El 19 de setembre del 2017 el van detenir a Itàlia i el van extradir al país.Inicialment, el fiscal Víctor Pillado l'acusa d'un delicte d'assassinat i un delicte de robatori amb violència d'ús de vehicle a motor. Per l'assassinat demana 24 anys de presó i 9 anys de llibertat vigilada. Pel robatori sol·licita 5 anys de presó. La víctima tenia tres fills. En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia vol que el processat els indemnitzi amb un total de 90.000 euros.L'any passat, l'acusat va escriure una carta dirigida al fiscal on reconeixia els fets i demanava perdó a la família de la víctima. La defensa, encapçalada pel lletrat Toni Quera, sol·licita una condemna de 7 anys i mig de presó per homicidi.Segons el guió de la secció quarta de l'Audiència de Girona, el judici començarà aquest dilluns amb la tria dels membres del jurat popular, i està previst que l'acusat declari cap al migdia. El judici s'allargarà fins el dimarts a la tarda, quan entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.

