Busquen una llar per a 96 gats després del desnonament del seu amo

Protectores d'animals i l'Ajuntament de Gandia, a la comarca de la Safor del País Valencià, busquen llar per a 96 gats que han hagut de ser acollits després del desnonament del seu amo, que convivia amb tots ells en un pis.La protectora Spama Safor ha fet una crida a traves de les xarxes socials després que aquesta setmana un fons d'inversió hagi canviat el pany del pis on vivia l'home amb tots els felins, després d'haver-li enviat avisos que havia d'abandonar l'immoble.Segons ha explicat a Europa Press la regidora de Sanitat del consistori, Liduvina Gil, els animals van quedar tancats, i des de l'Ajuntament es va demanar a la immobiliària que els deixés accedir per treure’ls i traslladar-los a una protectora. Aquest divendres es van treure els primers 50 gats, els més petits, i durant el dissabte la resta han abandonat el pis, que també serà netejat.Gil ha explicat que els animals estaven cuidats i que la casa estava condicionada per a mantenir-los, tot i que "un pis no és lloc per a tenir 96 gats".La regidora ha explicat que els serveis socials de l'Ajuntament s'han fet càrrec del cas de l'home. A més, s'està a l'espera d'una intervenció judicial la propera setmana sobre el canvi de pany.Ara es busca una solució per als gats, ja que la protectora no pot acollir tants animals en tan poc temps. Gil ha explicat que estan en contacte amb diferents associacions encarregades del cuidat de colònies felines del municipi, encara que és "complicat", ja que s'han de fer càrrec dels animals "d'avui per avui".Per això, des de la protectora s'ha posat en marxa una petició per xarxes socials per adoptar-los. La regidora ha detallat que els animals es troben en bon estat i que estan ben cuidats.