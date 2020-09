Enxampat conduint a 216 km/h a l'AP-7, sense carnet i begut

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van denunciar el passat dimecres un home de 37 anys, veí de Vallirana (el Baix Llobregat), com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible, a 216 km/h en un tram limitat a 120 km/h. També va ser denunciat per conduir estant privat judicialment del permís de manera cautelar o definitiva i administrativament per conduir sota els efectes de l’alcohol.Al voltant de dos quarts de quatre de la tarda, un control de trànsit al quilòmetre 226,5 de l’AP-7, al terme municipal de Roda de Berà (Tarragonès), va detectar el turisme que circulava a 216 km/h en sentit Barcelona. Després d’identificar el conductor, la patrulla va comprovar que tenia el permís retirat per ordre judicial. Així mateix, en fer-li en la prova d’alcoholèmia va donar una taxa de 0,40 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat, quan la màxima permesa és de 0,25 mg/l.El conductor haurà de comparèixer el proper dilluns davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor