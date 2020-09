Aquestes són les persones físiques i jurídiques que deuen més diners a la hisenda catalana

Nou persones físiques i jurídiques devien més d'un milió d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) el 31 de desembre del 2019, segons la llista que ha fet pública aquest divendres el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat . Les quantitats corresponen a deutes i sancions tributàries dels tributs propis o cedits per l’Estat que gestiona l’ATC.Amb la publicació d’aquesta llista es posa fi a la via administrativa, de tal manera que, a partir d’ara, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de l’ATC, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos.La llista de deutors pel que fa a les persones físiques l'encapçala Carmen Elena Blázquez del Pozo, que el 31 de desembre del 2019 devia 2.242.016,72 euros a l'ATC. Nancy Janneth Suarez Cáceres ocupa el segon lloc del rànquing amb un deute d'1.488.412,40 euros. Natividad Casanova Solanes completa el podi de persones físiques que devien més d'un milió d'euros a l'ATC amb un deute d'1.164.472,62 euros.Els altres sis noms que apareixen a la llista corresponen a persones jurídiques, la primera (i primera també del rànquing global) és Moramar, S. A., amb un deute de 3.279.383,38 euros. Recreativos Caballero, S. L. devia 1.643.961,67 euros i Ibupe Rehabilitació, S. A. se situava en tercer lloc amb 1.566.834,28 euros. La quarta posició l'ocupa Nozar, S. A. amb un deute d'1.330.822,19 euros. La cinquena plaça és per a Hato Verde Golf, S. L., amb 1.057.063,14 euros, i l'últim lloc de la llista de persones jurídiques és per a Comunitat d'Aigües, S. L., amb 1.033.l605,79 euros.La publicació anual de llistes de persones amb deutes o sancions tributaris pendents, per un import superior a un milió d’euros, és una de les mesures incloses al Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022.L'executiu català subratlla que l’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la consciència cívica i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals, a través de la publicitat activa de les conductes tributàries socialment més reprovables des d’un punt de vista quantitatiu.

