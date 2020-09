El Mercat de Música Viva de Vic tanca l'edició més atípica sense perdre l'essència

El concert de Gemma Humet d'aquest divendres. Foto: Josep M Montaner

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) ha tancat aquest dissabte la seva edició més llarga però, alhora, atípica. El festival ha combinat els concerts en línia amb els presencials, un fet que, segons el codirector artístic del Mercat de Música Viva de Vic, Marc Lloret, no ha perjudicat en cap cas la seva funció de servir de motor per promoure la indústria. A falta de comptar amb les dades definitives, Lloret assegura que tenen un "bon retorn" per part dels professionals que han participat.Aquest dissabte s'han celebrat els darrers concerts presencials, tot i que la pluja que ha caigut al migdia ha obligat a suspendre els que s'estaven realitzant.En declaracions a l'ACN, el codirector artístic del Mercat de Música Viva de Vic, Marc Lloret, feia un balanç d'aquesta edició "híbrida", especialment "perquè s'ha pogut fer". D'una banda subratllava que s'ha pogut "donar feina a músics i tècnics", però també el "bon retorn" que estan rebent per part dels professionals del sector que hi han participat.Aquest MMVV ha comptat amb una quarantena d'estrenes, enregistrats en alta qualitat i que els professionals i públic general han pogut seguir en línia. També s'ha ofert una llarga llista de webinars relacionats amb la indústria musical.En aquest sentit, Lloret ha subratllat la importància d'aquestes noves eines de cara el futur. "No només perquè no sabem fins quan estarem així, sinó també perquè aquests models híbrids permeten accedir als continguts sense necessitat de desplaçar-te", apuntaUna dotzena de formacions han pogut actuar, de forma presencial, al MMVV. Entre els quals ho han fet aquest dissabte hi havia The Penguins Reggae Per Xics, que ha fet a petits i no tan petits ballar asseguts a la cadira amb el seu quart treball Ballant damunt la lluna, on barregen repertori tradicional infantil amb composicions pròpies.Una altra de les artistes que ha pujat damunt de l'escenari ha estat la santpedorenca Anaïs Vila, que ha dut al parc Jaume Balmes el seu darrer treball, Contradiccions, que va veure la llum poc abans del confiament. En ell deixa enrere la seva vessant més acústica incorporant les guitarres elèctriques i els sintetitzadors. Els assistents, però, només han pogut gaudir d'un petit tast, ja que la pluja ha obligat a suspendre el concert quan portava poc més de mitja hora.Aquesta tarda, han pujat a l'escenari Le Nais, El Pot Petit, Riders of the canyon, Maria Jaume, Anna Andreu, Pau Vallvé i Relat.Els concerts presencials han comptat amb quatre escenaris, on s'ha limitat l'aforament, obligat a mantenir distàncies i a fer ús de la mascareta. Des de l'organització valoren positivament l'assistència, amb entrades exhaurides en alguns dels concerts. "Demostra que la gent confia en l'organització i que tenia ganes de música", diu Lloret, que recalca que el festival vigatà ha tornat a demostrar que "és possible continuar donant feina a músics i tècnics i que el públic segueixi gaudint".

