Sánchez descarta tornar a confinar Espanya

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha descartat aquest dissabte tornar a confinar Espanya, tot i que ha matisat que no es pot tancar cap porta. Així mateix, sobre la trobada que dilluns tindrà a la seu de la Comunitat de Madrid, amb la seva presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha indicat que anirà a ajudar, subratllant que no va ni a jutjar, ni a avaluar.Durant una entrevista a La Sexta, el cap de l'executiu espanyol ha insistit que acudeix a la reunió per posar-se a la banda de la presidenta madrilenya, perquè el seu objectiu és doblegar la corba de contagis. No obstant, ha tornat a reiterar que són les comunitats autònomes les que tenen les competències sobre sanitat i que a partir d'aquí el Govern posarà a disposició de Madrid els recursos de l'Estat.Preguntat si les mesures de confinament que ha anunciat Madrid seran útils, s'ha limitat a contestar que s'espera que ho siguin, ja que hauran estat proposades pels especialistes de la comunitat en aquests temes.Sánchez ha evitat explicar per què Espanya és un dels països amb pitjors dades de contagis a Europa en la segona onada del coronavirus, explicant que es tracta d'una onada diferent, amb un creixement més lent que a la primera, amb una letalitat més baixa, subratllant que ara es detecten a 6 de cada 10 contagiats, mentre que a la primera fase aquesta proporció era només d'1 de cada 10.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor