Els Mossos busquen un home a Lleida que n'hauria matat un altre en un pis del barri de Cappont

Els Mossos d'Esquadra busquen aquest dissabte a la tarda un home que n'hauria matat a punyalades un altre en un pis del barri de Cappont, a Lleida. Segons ha pogut saber l'ACN de fonts de la investigació, el sospitós de l'assassinat és un home de nacionalitat francesa de 57 anys, un vell conegut de la policia que ja hauria estat detingut una desena de vegades en el passat. Les mateixes fonts apunten que els Mossos han rebut una trucada des de França de la germana del sospitós que els indicava que el seu germà havia matat una persona. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc, han forçat la porta per entrar i hi han trobat un home mort amb diverses punyalades al cos.Segons les investigacions, la germana del presumpte assassí estava fent una videoconferència amb el sospitós quan aquest li ha explicat que havia matat algú i la germana ha vist el cadàver a terra. A més, a les imatges també s'hi veia que al pis, a banda del presumpte assassí, hi havia també una dona, que els Mossos també estan buscant.Cap a les 16.00 hores la germana ha trucat la policia des de França per avisar del crim i els ha donat l'adreça. De moment es desconeix els motius de l'assassinat. El presumpte assassí, detingut una desena de vegades, hauria sortit de la presó fa poc.Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i detenir el presumpte autor. La recerca del sospitós s'està fent amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.

