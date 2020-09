Un camió topa contra una cabina de descans a l'exterior de la mina de Súria i fereix quatre treballadors

Quatre treballadors han resultat ferits aquest divendres a l'exterior de la mina d'ICL a Súria després que a un camió que treballava en la construcció de la rampa que unirà la fàbrica amb l'interior de la mina li fallessin els frens en una pujada i topés amb la cabina de descans on es trobaven els operaris.Dos dels treballadors van resultar ferits lleus i ja es troben a casa seva, un tercer és a l'hospital Sant Joan de Déu en observació després de patir un cop al cap, i l'últim, el que ha resultat ferit més greu, ha estat intervingut quirúrgicament d'una fractura a la clavícula i a l'abdomen, segons han confirmat ades d'ICL.Les mateixes fonts han assenyalat que es tracta d'un accident de trànsit per tasques que no tenen a veure amb l'activitat minera. En la pèrdua dels frens, el camió també es va emportar un cotxe i una caseta-contenidor. Es preveu que el treballador que es troba en observació a l'hospital rebi l'alta en les properes hores.No ha transcendit si els treballadors ferits són treballadors de la mina o operaris de la construcció de la rampa.El sindicat CGT ha emès una petita nota on exigeix a les empreses que operen a la mina de Súria que garanteixin la seguretat dels treballadors "sense excuses".

