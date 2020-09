El Barça s'emporta el Gamper en el debut de Koeman al Camp Nou (1-0)

El Barça s'ha emportat el Trofeu Joan Gamper en el debut de Ronald Koeman com a entrenador blaugrana al Camp Nou. L'equip de l'holandès ha guanyat l'Elx per la mínima (1-0). El Barça ha dominat el joc durant la major part del partit i el gol que li ha atorgat la victòria ha arribat tot just al primer minut, obra de Griezmann.Una de les absències del partit ha estat la de Riqui Puig, un dels jugadors amb més futur del planter. Koeman l'ha deixat fora de la convocatòria i tot apunta que no figura entre les preferències del tècnic per aquesta temporada.Aquesta ha estat l'edició més estranya del Gamper en la història del club, i no només per situació derivada per la pandèmia del coronavirus, que ha fet que el partit se celebrés sense públic a la graderia. La plantilla es troba en plena remodelació amb Koeman al capdavant, i Josep Maria Bartomeu i la junta directiva s'hauran d'afrontar a un vot de censura. De fet, Bartomeu ha admès aquest dissabte que ha quedat "sorprès" pel nombre de signatures recollides que han permès fer prosperar el vot de censura. Ara bé, ha advertit que la seva intenció és continuar gestionant el club. "No dimitirem", ha afirmat.

