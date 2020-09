El treballadors de Saint-Gobain vinculen la mediació a la demanda contra Interior per «vulnerar el dret a vaga»

Els treballadors de Saint-Gobain han celebrat la convocatòria d'una mediació a Treball per resoldre el conflicte –demà diumenge a migdia a Barcelona- i l'han vinculat a la demanda contra el Departament d'Interior per "vulnerar el dret a vaga".Hores abans, el comitè d'Empresa de Saint-Gobain assegurava que els Mossos els havien avisat que aquesta tarda desallotjarien els cotxes que bloquegen els accessos a la fàbrica del polígon de Bellvei (Baix Penedès) si no els retiraven abans. "Fer-nos fora per la força era una autèntica vergonya", ha assegurat Marcos Rastrilla, del sindicat CGT. Fonts d'Interior han negat aquest desallotjament imminent i cap tipus de coacció als treballadors: "És fals que hi hagi hagut cap afectació del dret a vaga".

