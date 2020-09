Els alumnes que hagin passat el coronavirus en els últims sis mesos no hauran de fer quarantena

Al document, a més, també s'explica que si hi ha un positiu a classe, els nens hauran de seguir a escola i esperar que una unitat mòbil de Salut s'hi desplaci per fer el test als alumnes. Així, s'evitarà el col·lapse de CAPs i confusió en les famílies.

Els alumnes que ja hagin passat el coronavirus en els últims sis mesos no hauran de fer quarantena ni s'hauran de fer la prova PCR si a la seva classe hi ha algun positiu. Segons ha avançat el 3/24 i ha pogut confirmar l'ACN el Departament de Salut ha fet arribar un document a les escoles on s'hi detallen aquestes instruccions i s'hi demana l'autorització dels pares perquè es pugui fer testos als infants en cas de ser necessari.Al document, a més, també s'explica que si hi ha un positiu a classe, els nens hauran de seguir a escola i esperar que una unitat mòbil de Salut s'hi desplaci per fer el test als alumnes. Així, s'evitarà el col·lapse de CAPs i confusió en les famílies.

Els alumnes hauran d'evitar sortir de casa mentre esperen els resultats de les proves i hauran de fer quarantena durant 14 dies tant si els resultats són positius com si no. Si algun pare no dona permís per fer PCR al nen, l'infant haurà de fer quarantena igualment.



Des de dilluns, més d'un milió d'infants i joves han pogut tornar a les escoles després de sis mesos a casa per culpa del coronavirus. Aquesta primera setmana ha servit per constatar que dia a dia aniran tancant grups arreu del país per la detecció de casos positius. A dia d'avui, un 1,6% de les escoles de Catalunya s'han vist afectades pel coronavirus, és a dir, tenen almenys un grup que s'ha hagut de tancar per un contagi. Segons les dades del Departament d'Educació, 111 grups s'han hagut de confinar des que va començar el curs en un total de 87 centres. El números encara són baixos i la majoria d'escoles poden funcionar amb normalitat.







