​Instal·laran la primera bústia per abandonar nadons a Brussel·les

L'ONG belga Corvia ha rebut aquesta setmana l'autorització per obrir la primera bústia per abandonar nadons a Brussel·les. Després d'anys de litigi, l'associació podrà obrir aquest sistema al districte d'Evere, cosa que permetrà els pares que vulguin renunciar als seus fills de forma anònima.El dispositiu estava previst per el setembre de 2017, però l'alcalde va prohibir-ho. Llavors l'ONG va iniciar un procediment per anul·lar la decisió amb l'argument que no incitava l'abandonament de menors sinó que oferia a les mares la possibilitat de deixar el seu fill amb seguretat. Finalment el Consell d'Estat els ha donat la raó.Aquesta bústia no és la primera a Bèlgia, a Anvers se'n va instal·lar una fa 20 anys. Tal com recull The Brussels Times , el dispositiu instal·lat per Moeders voor Moeders s'ha utilitzat en 18 ocasions.

