L'ANC reclama una reunió «d'alt nivell» per trobar consens davant la «manca de confiança absoluta» entre JxCat i ERC

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat els partits i les entitats independentistes a una reunió "d'alt nivell" "on tothom pugui posar sobre la taula totes les seves discrepàncies i sortir-ne amb alguns punts en comú". Així ho ha assegurat la seva presidenta, Elisenda Paluzie, després d'un plenari del secretariat nacional.La trobada s'hauria de celebrar de forma "urgent" –dilluns, dimarts o dimecres que ve "a tot estirar"– en un espai neutral. L'ANC fa una crida "urgent" a pactar una resposta a la inhabilitació del president del Govern, Quim Torra, a parlar en quines condicions s'han de celebrar eleccions o s'ha de reunir la taula de diàleg i també quin és el paper que ha de jugar el Consell per la República.Tots aquests punts s'haurien de pactar abans de pensar en organitzar mobilitzacions populars, segons l'ANC. "No ens podem permetre tornar a mobilitzar-nos massivament sense un objectiu clar o sense un objectiu que vagi més enllà de guanyar unes eleccions", ha avisat David Fernández, membre del secretariat.

