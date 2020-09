Multen més de 40 persones per incomplir les mesures sanitàries en un bar clandestí i un local de Saragossa

Sanció per a més de 40 persones d'un bar i d'un local d'una penya a Saragossa per no complir les mesures de sanitàries exigides. La Policia Nacional de Saragossa, que ha desallotjat ambdós locals on hi havia gent fumant i bevent, va tenir coneixement aquesta setmana que un bar de copes podria estar incomplint les mesures de seguretat establertes.Tal com recull EuropaPress, els propietaris del bar estudiaven el perfil dels clients que els venien el producte. I si veien que era negacionista, llavors l'informaven que estaven oberts fins a la 1 de la matinada, però que després treballaven a porta tancada. La nit d'aquest divendres a dissabte, a 3 quarts de 3 de la matinada, s'ha comprovat la realitat dels fets denunciats. Al bar clandestí hi havia 23 persones amb actitud festiva, consumint alcohol, fumant i amb la música en marxa. Se'ls ha multat a tots i als propietaris, també.Una hora després, a tres quarts de tres, també s'ha sorprès diverses persones celebrant una festa en una penya. Hi havia 18 persones dins el local, fumant i bevent, la majoria sense mascareta i sense guardar la distància de seguretat. Els agents han desallotjat la festa i han multat 14 clients per no complir amb les mesures, quatre més per consumir drogues i també als propietaris.El passat 14 de setembre, a dos quarts d'1 de la nit, una patrulla va sorprendre més de 80 persones consumint begudes alcohòliques, sense mantenir la distància de seguretat i la majoria d'ells, sense mascareta. Alguns estaven a la terrassa del bar i els altres a l'accés del local. Van multar els propietaris de l'establiment per permetre incomplir les mesures de seguretat.

