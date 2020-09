Busquen un home a Lleida que n'hauria matat un altre al barri de Cappont

Els Mossos d'Esquadra busquen aquest dissabte a la tarda un home que n'hauria matat un altre en un pis del barri de Cappont, a Lleida, segons ha pogut saber l'ACN. El sospitós de l'assassinat és un vell conegut de la policia, que ja hauria estat detingut una desena de vegades en el passat.Cap a les 16.00 hores els Mossos han rebut una trucada que els indicava que al pis hi havia una persona finada. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc i hi han trobat un home mort amb signes de violència. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i detenir el presumpte autor. La recerca del sospitós s'està fent amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.

