VÍDEO Viatge en globus a l'espai

Una empresa nord-americana de vacances, Exclusive Resorts , prepara el primer vol en grup a l'espai en un globus. Està previst que el llançament d'aquesta càpsula de luxe, anomenada Spaceship Neptune, sigui a finals de 2024. Al viatge espacial hi aniran vuit clients i un pilot.El viatge tindrà unes sis hores de durada. Començarà abans de l'albada i sortirà des del Centre Espacial Kennedy de la NASA a Florida. S'elevarà per sobre del 99% de l'atmosfera de la Terra, a una altitud de més de 33 quilòmetres, tres vegades més que les aerolínies comercials.El globus Neptune ascendirà durant dues hores quan el cel encara és fosc i es poden veure les estrelles. Llavors els passatgers podran veure sortir el sol lentament sobre l'extrem de la Terra, una vista que sempre ha sorprès als astronautes.Dues hores més tard, tornarà suaument cap a la terra i caurà a la costa de Florida, on un vaixell recuperarà la càpsula, globus i passatgers.

