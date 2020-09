La JNC aposta per un exèrcit català integrat a l'OTAN i la UE

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) aposta per una república catalana amb forces armades pròpies en el marc de l'OTAN i la defensa europea. Així ho estableix el manifest ideològic aprovat amb un 97% dels vots durant la convenció ideològica que la formació juvenil ha celebrat aquest dissabte al matí a Vilafranca del Penedès.El document també aposta per la gestació subrogada, la regulació de la prostitució, l'actual model de tarifació social de les universitats i la protecció de la propietat privada en cas d'ocupació il·legal."Catalunya ha de ser partícip actiu en la resposta als reptes globals de la nostra generació, com la lluita contra l’emergència climàtica amb l’assoliment d’un Green New Deal, la defensa dels drets humans i llibertats fonamentals que ara més que mai es troben amenaçats, així com l’impuls del lliure comerç i el multilateralisme com a garants del creixement i el benestar comú", assegura el document.També es mostra a favor de dotar la República Catalana d’unes forces armades pròpies amb les quals contribuir a la seguretat global en el marc de l’OTAN i de la defensa europea. "Ens refermem en la necessitat de dur a terme una reforma institucional de la Unió Europea perquè esdevingui més democràtica i apoderada en matèria econòmica i diplomàtica. Donem suport a dotar Catalunya d’un model de política exterior propi per defensar els interessos estratègics catalans i esdevenir referent a la regió euromediterrània i al món", conclouen en matèria de política internacional.Enguany, a causa de les mesures de prevenció contra la covid-19, els més de 150 participants a la convenció de la JNC han pogut seguir els debats de les ponències de manera telemàtica. Els treballs de la convenció s’han dividit en sis ponències, a més d’un pròleg de polítiques de joventut: territori i acció climàtica; salut, igualtat i drets socials; diplomàcia catalana a Europa i el món; educació, cultura i coneixement; economia, ocupació i habitatge; i administracions públiques, governança i transformació digital.A partir de les ponències treballades s’ha elaborat un Manifest Ideològic, que ha estat aprovat per la militància amb un 97% dels vots afirmatius. El manifest diu que els joves catalans viuen dificultats generades per un context "heretat" de crisi econòmica i social, agreujada ara per la covid-19, cosa que encara farà més complicada l'emancipació i el progrés laboral.La JNC es defineix com una organització política juvenil independentista, liberal, progressista, europeista i feminista, compromesa en la lluita contra tot tipus de discriminació dins la societat i que aposta per un model de país laic. El partit defensa un model econòmic centrat en l’estat del benestar, "amb les persones al centre", al voltant d’un model productiu de reaprofitament dels recursos més sostenible que el model actual.Amb l’objectiu de promocionar la innovació, aposten per una administració més prima que simplifiqui els procediments i faciliti l’emprenedoria. Alhora, per tal de garantir la continuïtat del model empresarial català, majoritàriament format per PIMES, "cal facilitar que les empreses amb menys recursos puguin adaptar-se a les noves formes de consum que ha portat el món digital, així com la promoció del comerç de proximitat i quilòmetre zero. Per tal d’assolir un model de relacions laborals que faciliti la conciliació defensen la implantació de la reforma horària així com una regulació efectiva del teletreball garantint la desconnexió digital.La JNC posa en valor la funció pública i un model d'administració moderna, amb el capteniment que ha de complir els principis d'eficiència i eficàcia, i alhora establir els mecanismes necessaris que garanteixin els drets de la ciutadania. Una administració transparent i capdavantera en l'ús de les eines TIC que faciliti els tràmits als usuaris, i amb la mirada posada en establir una relació dinàmica entre les diferents administracions que permeti implementar un sistema de finestreta única.Defensa l'educació com un "pilar imprescindible" de construcció del país, una eina de present i de futur que garanteixi l'equitat, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, tenint la immersió lingüística i la llengua catalana com a elements fonamentals per garantir un model d'èxit i de futur. Aposta per un sistema de graus i màsters més encarat a les realitats del mercat laboral i dissenyat pensant en l’especialització territorial, un augment en la inversió en recerca mitjançant la col·laboració público-privada i una aposta per la captació de talent nacional i internacional. Defensen l’actual sistema de tarificació social i un model de beques sota una única gestió que aglutini criteris d’equitat, excel·lència i territori.Volen també una política lingüística ferma en la defensa del català i reivindiquen la seva presència en les plataformes de continguts d'oferta cultural. "Cal treballar en l'aplicació de polítiques que facilitin l’accés dels joves a la cultura per tal d’evitar que un poder adquisitiu baix suposi un impediment", afegeixen.Creuen en un sistema sanitari de qualitat, modern, accessible a tothom i estretament lligat a la recerca i la investigació. Cal promoure l’ampliació de la cartera de serveis en alguns casos i la integració dels serveis assistencials dins el Departament de Salut. Defensen la vacunació obligatòria quan afecti la salut comunitària. Cal promoure un estil de vida saludable i polítiques de prevenció d’abusos, taxació de les begudes ensucrades i l’etiquetatge de productes poc saludables.Defensen també la gestació subrogada com una via per garantir el dret a formar una família, prioritzant la defensa jurídica i sanitària de la mare gestant i l’infant. Proposen una regulació de la prostitució per afrontar la greu situació que viuen les treballadores sexuals i per dotar l’administració local i la Generalitat dels mecanismes per controlar que aquesta pràctica es faci de manera controlada, legal i garantint els drets de les persones que exerceixen el treball sexual.Veuen el dret a l'habitatge com un dret fonamental que cal garantir generant prosperitat, més poder adquisitiu i augmentant l’oferta d’habitatge públic de lloguer social per a tota la ciutadania amb necessitats habitacionals. "Així mateix, considerem important dotar-nos d’una regulació que protegeixi la propietat privada en cas d'okupació il·legítima i perquè sigui el mateix mercat qui eficientment reguli el preu dels lloguers", indica el document.La formació es compromet amb la lluita contra l’emergència climàtica i proposa una transició energètica, la promoció d’una cultura de respecte al medi ambient i un canvi en els hàbits i la gestió de la mobilitat. "Conscients que ens trobem en un moment de canvi de paradigma, apostem per les energies renovables, el transport públic i l’economia circular. Així mateix, donem suport al repte de Catalunya d’esdevenir un país neutre en carboni i residu zero l’any 2050", conclou el document.

