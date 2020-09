Alerten que el diòxid de clor no cura la Covid i és un risc per a la salut

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), del Ministeri de Salut, alerta que no existeix evidència científica que cap tipus de solucions de diòxid de clor i de clorit de sodi (MMS) sigui eficaç per al tractament o la prevenció contra la Covid-19. A més, consumir-ne suposa un greu risc per a la salut. Per tant, "no es recomana el seu consum en cap cas".L'avís es produeix després que l'Institut Nacional de Toxicologia d'Espanya hagi informat de diversos casos d'intoxicacions provocades pel consum de diòxid de clor. Totes aquestes substàncies tenen una acció oxidant forta, i el seu consum directe en aquestes condicions pot produir un dolor abdominal, nàusees, vòmits, diarrea, intoxicacions, fallo renal i metahemoglobinèmia. Internacionalment, diverses autoritats ja han avisat dels riscos de consum d'aquest producte.Finalment, l'AEMPS aconsella seguir sempre les recomanacions dels professionals de salut, així com prendre les mesures necessàries per evitar el contagi: ús correcte de les mascaretes, mantenir la distància social i un rentat de mans regular.

