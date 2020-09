El Celler de Can Roca romandrà tancat fins a nou avis per decisió voluntària i atenent a la responsabilitat ètica i al compromís amb les persones del nostre equip i amb les persones que tenien reserva feta en els propers dies. pic.twitter.com/Te4Fz8cJYi — El Celler de Can Roca (@CanRocaCeller) September 19, 2020

El Celler de Can Roca ha decidit tancar temporalment després de detectar diversos casos positius per coronavirus durant en els controls interns que es realitzen. A través d'un comunicat han explicat que es tracta "d'una decisió voluntària i atenen a la responsabilitat ètica", i per tant, no tornaran a obrir fins a nou avís.Des del restaurant expliquen que malgrat haver detectat positius, tant la família com l'equip "està bé" i que els positius són asimptomàtics o lleus. També recorden la "vulnerabilitat" del sector de la restauració, un dels més afectats per la crisi del coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor