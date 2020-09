El mètode més econòmic i efectiu per netejar el microones

A l'hora de netejar la cuina acostuma a passar que no sabem com netejar correctament el microones. Cada quant ho hem de fer? Quins productes podem utilitzar per fer-ho bé? Una correcta desinfecció és clau no només per evitar males olors sinó per combatre els gèrmens que s'hi poden arribar a acumular. De fet, si no ho fem correctament, es corre el risc de patir una intoxicació alimentaria.

Una manera efectiva i econòmica de fer-ho és amb aigua, sal i vinagre. Agafem un bol que es pugui posar dins del microones i es barregen 300 ml d'aigua, una cullerada de vinagre i un grapat de sal. Llavors posem el recipient dins de l'aparell i ho escalfem a màxima potència durant 5 minuts a fi que l'aigua s'evapori i impregni l'interior del microones. Un cop hagi passat el temps, cal esperar 5 minuts més amb la porta tancada, i ja després es pot obrir i netejar l'interior amb un drap.

El procés es pot repetir tantes vegades com sigui necessari, i si ho preferim podem utilitzar suc de llimona per fer la mescla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor