Millo assegura que «els independentistes saben que la taula de diàleg no va enlloc»

El secretari d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, Enric Millo, creu que la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat "no té futur i és un nou engany" perquè "no va enlloc". En una entrevista al programa Converses de Cope Catalunya, ha considerat que els independentistes juguen a aquest joc per "rearmar-se i tornar-ho a intentar quan puguin". "No amb els mateixos mètodes, sinó amb altres més sofisticats i creatius", augura l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya. Millo explica que ha arribat a aquesta conclusió després de viure els mesos més durs del procés, unes vivències que ha plasmat al llibre El derecho a saber la verdad.En el llibre, Millo explica que Carles Puigdemont es va reunir en secret amb Mariano Rajoy "fora de la Moncloa, en un domicili particular" i que el popular va dir a l'aleshores president de la Generalitat que "ell no podia autoritzar un referèndum d'independència" i que Puigdemont li va respondre que "ja ho sabia".Segons l'exdelegat del govern espanyol, la reunió va ser secreta a petició del president català perquè si es feia pública "es trencava el glamur del discurs que l'executiu espanyol no parlava i no escoltava o que Rajoy no es mou".A parer seu, durant el Procés hi va haver una "manca d'informació als ciutadans" sobre el que estava fent el govern espanyol per evitar "el xoc frontal". "Vam acceptar fer moltes reunions secretes a petició dels protagonistes de la Generalitat que ens deien que ens havíem de reunir i parlar i nosaltres estàvem disposats a aquest diàleg", explica.En ser preguntat pel perfil polític de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras, Millo afirma que "cap d'ells és de fiar perquè no han estat honestos". "Diuen una cosa i després en fan una altra", critica.

