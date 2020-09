Salut reclama a l'Estat que intervingui amb un «perimetratge real» de la Comunitat de Madrid

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reclamat a l'Estat que "no s'ho miri des de la barrera", que "exerceixi les competències" i que faci un "perimetrage real" de la Comunitat de Madrid. En una entrevista al Via lliure de RAC1 aquest dissabte, ha dit que veu "amb preocupació" la situació de la comunitat i ha considerat que "no pot ser que la mobilitat d'entrada i sortida estigui incòlume" perquè "la situació epidèmica del territori està empitjorant".Ramentol ha demanat a les famílies dels nens que hagin estat en contacte amb un positiu que abans d'iniciar la quarantena esperin les indicacions de les autoritats sanitàries i dels centres educatius. A més, ha detallat que seran els centres i no els CAP els que els faran la PCR.Ramentol ha explicat que tres de cada quatre proves PCR s'informen en menys de 24 hores i que "el més probable és que les famílies dels grups bombolla se n'assabentin el mateix dia o fora de l'horari lectiu". En cas que sigui fora del centre, Ramentol demana que vagin igualment a l'escola on se'ls donaran "les instruccions oportunes". En aquest sentit, Ramentol ha afirmat que "l'escola no es comporta com un amplificador del coronavirus" i ha subratllat que "no és com la grip".Amb relació a l'estat de l'epidèmia, el secretari general de Salut ha reconegut que malgrat que l'epidèmia no està creixent i es troba "estacionària", però ha reconegut que els agradaria "que les xifres fossin més baixes".

