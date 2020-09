Detenen a Alacant un home amb cinc quilos de marihuana

La Unitat Canina de la Policia Local d'Alacant ha detingut a l'estació d'autobusos a un home de 32 anys després d'intervenir-li 5,3 quilos de marihuana i se l'acusa d'un presumpte delicte contra la salut pública i tinença d'estupefaents. La droga estava oculta dins una maleta, repartida en dos paquets llestos per a la seva distribució i s'ha trobat un l'autobús que venia de Màlaga i es dirigia a Barcelona.Els fets van passar cap a les 16:30 hores d'aquest passat dijous, quan un agent juntament amb el seu gos es trobava vigilant les andanes de l'estació d'autobusos amb un dels dispositius que realitza en horaris aleatoris per prevenir el trànsit, consum i la tinença de substàncies estupefaents, segons ha informat la Policia Local en un comunicat.Els agents van inspeccionar l'interior de l'autobús amb el gos Gus, ensinistrat per a la detecció de substàncies estupefaents. En pujar al vehicle i rastrejar el passadís, es va aturar davant d'un jove, marcant. El gos va marcar també una maleta al celler del vehicle.Els policies van traslladar la maleta a un quart de seguretat habilitat per a inspeccionar-la, i van localitzar al seu interior dos paquets embolicats en paper de cel·lofana amb la marihuana de 4.233 quilograms i de 1.136 quilograms, respectivament.Els agents van detenir l'home per un presumpte delicte contra la salut pública i tinença d'estupefaents, que va ser informat dels motius de la seva detenció i dels drets que l'assisteixen. Posteriorment, va ser traslladat a dependències policials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor