Iglesias assegura que els pressupostos no agradaran a la dreta i mira de reüll ERC

El vicepresident segon de govern espanyol i secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha fixat com "tasca política fonamental" de Podem avançar cap a un "horitzó republicà", alhora que ha tornat a advocar per negociar els pressupostos de 2021 amb la majoria parlamentària que va facilitar la investidura. Iglesias ha assegurat que els comptes públics van en direcció contrària al bloc de la dreta i que no "els agradaran"."Cal treballar i construir aliances per avançar cap a un horitzó republicà, ha de ser una tasca política fonamental de Podem en els pròxims temps", ha establert Iglesias com a full de ruta per a la seva formació durant l'obertura de el Consell Ciutadà Estatal de Podem .Iglesias ha subratllat que els republicans han de poder entendre el "moment històric de crisi de la monarquia i del model d'estat que encarna" i en conseqüència "tenir valentia i audàcia per posar sobre la taula la necessitat que Espanya avanci cap a l'horitzó d'una República.Pel que fa a el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2021, Iglesias ha afirmat que es presentaran "molt aviat" un cop culminin les negociacions entre la ministra de Hisenda, María Jesús Montero, i el secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, en matèria fiscal."Segurament als que formen bloc de governabilitat amb l'extrema dreta no els agradarà", ha afirmat Iglesias en al·lusió a PP i Cs, als quals ha criticat per l'"anomalia" que suposa que conservadors i liberals pactin i governin amb l'"extrema dreta" que "reivindica públicament la dictadura i proposa il·legalitzar milions d'espanyols del PNB, ERC, EH Bildu o Unides Podem".