​Detinguda la presumpta homicida d'una dona prop d'una discoteca de Cornellà de Llobregat al juny

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per la seva presumpta relació amb un crim que va tenir lloc el 28 de juny a les immediacions d’una zona d’oci de Cornellà de Llobregat. Entre els arrestats hi ha una dona que seria la presumpta autora material de l’apunyalament mortal.Els Mossos van rebre un avís passades les sis del matí perquè hi havia una dona greument ferida amb signes de criminalitat. La dona va ser traslladada a un centre hospitalari on va morir poc després a causa de les greus ferides sofertes.Al llarg de la investigació, les persones presumptament implicades haurien estat amagades per membres de la seva família, canviant-los repetidament de domicili per dificultar la seva localització, fins al punt de traslladar-se temporalment a un altre país per eludir l’acció de la justícia.Les accions policials emparades en resolucions judicials han conclòs amb la detenció d’un home i una dona, de 30 i 26 anys, el dia 16 de setembre per la seva relació amb els fets. L’endemà els agents van detenir una dona i un home, de 32 i 33 anys. Aquesta dona seria la presumpta autora material de l’assassinat.Tots els arrestats són de nacionalitat espanyola i veïns de Gavà i Viladecans. Els detinguts passen aquest dissabte a disposició judicial.

