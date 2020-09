​El primer museu català a utilitzar supervisors virtuals per desmuntar una mostra

El desmuntatge de l'exposició Nord & Sud. Art Medieval de Noruega i Catalunya 1100-1350 del Museu Episcopal de Vic (MEV) s'ha realitzat, de forma pionera a Catalunya, amb supervisors virtuals. A causa de la pandèmia, els treballs de desinstal·lació, reembalatge i retorn de les obres a Noruega, Dinamarca i els Països Baixos, que normalment són supervisats de manera presencial pels responsables de les institucions prestadores, s'ha hagut de realitzar de forma virtual. I és que la covid-19 ha fet difícil el desplaçament dels supervisors escandinaus i holandesos fins a la capital d'Osona.Els conservadors del Universitetsmuseet de Bergen, el Museum of Cultural History d'Oslo, el Museet Erkebispegården de Trondheim i el Museum Catharijneconvent d'Utrecht han fet la inspecció de l'estat de conservació de les obres en línia. Aquest procés es va iniciar el dimecres i ha acabat aquest divendresAquests supervisors, tècnicament anomenats correus, són qui coneixen a la perfecció les parts més delicades i vulnerables de les obres del seu museu. Certifiquen el seu bon l'estat de conservació i per tant la seva presencialitat tendeix a ser essencial.Un total de 5.278 persones han visitat l'exposició Nord & Sud, convertint-la en la segona exposició més visitada del MEV només per darrere d'Oliba Episcopus. Tot i que es va inaugurar el 15 de febrer, la pandèmia va obligar a tancar-la. La mostra es va reobrir al 30 de maig i, a causa de la situació, es va optar per perllongar-la fins al 15 de setembre.

