Llum verda al segon fàrmac eficaç contra la Covid-19

La dexametasona és una alternativa eficaç per tractar de la Covid-19. Així ho ha conclòs el Comitè de Medicaments d'Ús Humà de l'Agència Europea del Medicament (EMA, en anglès). Aquest és el segon tractament que aprova l'EMA, després que el juliol donés llum verda al remdesivir Aquest corticoesteroide s'ha estat utilitzant per al tractament de pacients amb Covid en el context de la pràctica clínica habitual i en assajos clínics. Segons l'EMA és eficaç en adults i adolescents majors de 12 anys amb pneumònia que requereixen d'oxigen, inclús aquells que necessiten oxigen o ventilació mecànica.Tal com recull EuropaPress, el passat juliol, es va començar avaluar les dades d'eficàcia i seguretat de pacients que rebien dexametasona. L'estudi "Recovery" mostra que el percentatge de morts baixa en aquells pacients que s'utilitzava la dexametasona en comparació amb els que reben l'atenció habitual.Per això, el comitè de l'EMA ha conclòs que per al tractament de pacients amb Covid-19, la dexametasona pot administrar-se per via oral, en forma d'injecció o infusió (degoteig), o intravenosa. Es recomana 6 mil·ligrams un cop al dia durant un màxim de 10 dies en adults i adolescents.

