​Mor Ruth Bader Ginsburg, la jutgessa referent dels drets de les dones

La jutgessa del Tribunal Suprem dels Estats Units, Ruth Bader Ginsburg, un referent dels drets de les dones i del progressisme, ha mort als 87 anys arran d'un càncer, segons ha informat el tribunal en un comunicat. Ginsburg va ser nominada al Suprem nord-americà l'any 1993 pel president Bill Clinton.Va ser la segona dona en ocupar un seient al tribunal, on va treballar durant 27 anys. El president del Suprem dels EUA, John G. Roberts, ha assegurat que amb la mort de Bader Ginsburg el país "ha perdut una jurista històrica". La jutgessa és reconeguda per les seves votacions progressistes en temes com el dret a l'avortament o el matrimoni homosexual.La seva mort obre ara una batalla sobre qui la substituirà, a mesos de les eleccions.

