Metges de Catalunya qualifica «d'insignificant» la proposta de l’ICS i les patronals per evitar la vaga dels MIR

A parer dels representants laborals dels metges, tant l’entitat pública com les empreses sanitàries addueixen una “suposada manca de competències” i el fet que el sector concertat té diferents convenis col·lectius per justificar la “immobilitat” de les condicions laborals i retributives dels MIR. Així, denuncien que la proposta presentada en el tràmit de mediació es limita a “llençar pilotes fora”, sense incloure “cap millora substancial” per als facultatius en formació.Segons el sindicat, el document aportat per l’ICS i les patronals planteja crear una Comissió de seguiment dels programes de formació sanitària especialitzada de Catalunya “sense incloure explícitament cap de les reivindicacions en matèria formativa dels MIR”; complir la jornada i els descansos legalment establerts “assumint així el seu actual incompliment”, i un increment del 5% de la retribució base en un període de dos anys, “excloent qualsevol altra millora retributiva relacionada amb les guàrdies mèdiques i la percepció de complements salarials als quals els residents tenen dret”.D’altra banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet públic aquest divendres els serveis mínims establerts per a la vaga dels MIR. L’ordre indica que s’ha de garantir el normal funcionament dels serveis d’Urgències hospitalàries i les unitats especials i d’urgència vital; garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital; atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu i prestar assistència als pacients ingressats.A més, també s’ha d’assegurar el normal funcionament dels centres d’assistència extrahospitalària i dels centres d’assistència urgent i continuada d’atenció primària (CUAP, PAC i PADES). L’ordre no fixa cap mena de percentatge de personal resident mínim per a la resta de serveis durant els tres dies de vaga.La direcció dels centres sanitaris afectats, un cop escoltat el Comitè de Vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims, que han de ser prestats, prioritàriament, per les persones que no exerceixin el dret a vaga.