Quants centres educatius han hagut de confinar classes a causa de l'aparició d'un o diversos positius de coronavirus? I sobretot, on? Aquesta informació es pot consultar en el mapa inicial, en base a la informació que ofereix cada dia el Departament d'Educació, amb dades de les llars d'infants, les escoles i els instituts tant públics com concertats o privats.A data 22 de setembre, hi ha 461 grups de 348 centres diferents afectats per aquesta mesura, distribuïts segons la següent tipologia: 4 llars d'infants privades, 24 llars d'infants municipals, 133 escoles de 2n cicle d'infantil i primària, 83 instituts d'ESO, Batxillerat i FP, una escola d'ensenyaments artístics superiors, 10 instituts escola, 79 centres privats concertats, 7 centres privats, 5 centres d'educació especial, una llar d'infants del Departament d'Educació i 1 centre de formació d'adults.Entre aquests, hi ha tres centres tancats totalment: la llar d'infants privada Petit Montessori i l'escola bressol municipal de Gràcia, totes dues de Barcelona. En tot cas, el 93,6% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament, amb dades que mostren les aules tancades en el moment actual i no recullen, per tant, aquelles que haurien pogut estar confinades però han reobert.(cal tenir en compte que poden faltar grups i/o centres que ja estiguin confinats però que encara no surtin al llistat).

Llistat de les escoles amb grups confinats by naciodigital on Scribd