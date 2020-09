Nota sobre el mapa: Cada bola amb un número indica la quantitat de centres amb aules confinades de la zona. Clicant-hi, es fa zoom automàtic per visualitzar els municipis afectats que agrupa aquesta zona. Quan ja s'arriba a boles de nivell municipal, s'hi pot clicar per, finalment, desplegar la informació de cadascun dels centres amb aules confinades a causa del coronavirus, incloent el nom del centre, el municipi, el tipus de centre, el nombre de grups confinats i la comarca. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom del mapa manualment, per tornar a una visió més general. Última actualització: dades del 21 de setembre, amb informació del Departament d'Educació (hi poden haver retards i, per tant, faltar-hi aules confinades).

Quants centres educatius han hagut de confinar classes a causa de l'aparició d'un o diversos positius de coronavirus? I sobretot, on? Aquesta informació es pot consultar en el mapa inicial, en base a la informació que ofereix cada dia el Departament d'Educació, amb dades de les llars d'infants, les escoles i els instituts tant públics com concertats o privats.A data 21 de setembre, hi ha 303 grups de 218 centres diferents afectats per aquesta mesura, distribuïts segons la següent tipologia: 6 llars d'infants privades, 43 llars d'infants municipals, 104 escoles de 2n cicle d'infantil i primària, 71 instituts d'ESO, Batxillerat i FP, una escola d'ensenyaments artístics superiors, 6 instituts Escola, 60 centres privats concertats, 10 centres privats, i 2 centres d'educació especial.Entre aquests, hi ha tres centres tancats totalment: la llar d'infants privada Petit Montessori i les escoles bressol municipals EBM Gràcia i EBM Can Dragó, totes tres de Barcelona. A més, l'Institut Illa dels Banyols del Prat de Llobregat no ha obert les portes per reorganització dels grups estables. En tot cas, el 96% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament, amb dades que mostren les aules tancades en el moment actual i no recullen, per tant, aquelles que haurien pogut estar confinades però han reobert.(cal tenir en compte que poden faltar grups i/o centres que ja estiguin confinats però que encara no surtin al llistat).

Llista escoles Covid 21 de setembre by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor