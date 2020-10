15,4% centres afectats 789 dels 5.137 centres educatius tenen una o mes aules confinades, a 189 municipis diferents.

1.230 aules tancades Més d'un miler de classes estan confinades d'un total d'uns 72.000 grups de convivència estables, però només un centre està totalment clausurat.

29.601 persones confinades De les quals, 27.859 confinats són alumnes, 1.488 són docents i personal PAS i PAE, i 254 és personal extern.

3.992 positius detectats Dels quals, 3.552 positius detectats a alumnes, 413 a docents i personal PAS i PAE, i 27 a personal extern.

Fins a 789 dels 5.137 centres educatius ja acumulen 1.230 aules confinades a causa de l'aparició d'algun positiu, aquest dimarts. Una xifra quasi idèntica a la de dilluns, dia en què, per primer cop des de la reobertura de les escoles, la quantitat de classes tancades i persones confinades va baixar. El nombre de positius detectats en els centres educatius, però frega ja els 4.000, una xifra assolida en bona mesura gràcies als cribratges massius en escoles de zones amb molts contagis, com Barcelona El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, destacava la setmana passada que ja s'havien fet 36.000 PCR a centres educatius i que la ràtio de positius era inferior al 5% recomanat i per sota de la mitjana catalana, cosa que evidenciaria, segons afirma, que "les escoles són segures". El nivell de contagis a dins dels centres, va insistir, és baix i la majoria arribarien de fora.​En tot cas, on se situen els centres ara afectats i quants grups tenen tancats cadascun d'ells? A quantes persones afecta i quants d'aquests són alumnes, docents i personal del centre o extern, a cada lloc? De qui és el positiu? Tota aquesta informació es pot consultar en el mapa interactiu superior o, de forma més extensa, a la taula interactiva al final de la notícia.Sigui com sigui, fins ara ja s'han detectat 3.992 positius als centres educatius, 3.552 dels quals, en alumnes. De fet, dels 29.061 confinats, 27.859 també són alumnes, tot i que 1.488 són docents i personal PAS i PAE, i 254, personal extern. Així mateix, tan sols hi ha un centre totalment confinat, la llar d'infants la Florida de l'Hospitalet de Llobregat, malgrat que en van arribar a haver-hi quatre de totalment tancades. En tot cas, un 15,4% dels centres tenen encara com a mínim una aula tancada.