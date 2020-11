Es fan menys PCR i es confina menys

El govern pretén ocultar la realitat un cop més. Primer es va dir qur cada vegada que hi hagués un positiu en un grup "bombolla", es confinaria tot el grup, primer 14 dies, després va passar a 10, ara en molts casos ja són cinc dies de classe, i en altres casos, cap tipus de confinament ni PCR ni per alumnat ni per professorat. Resulta que si un alumn@ es fa un PCR com a mínim 48h més tard d'haver deixat d'anar a l'institut, en cas que doni positiu, NO es confina el grup bombolla ni es fa PCR a ningú del grup, ni alumnat ni professorat. Posem un exemple: en Pau es troba malament divendres al matí i li fan un pcr el dilluns, doncs malgrat surti positiu, no es confina ningú perquè només es considera contacte estret aquelles persones que han estat en contacte dins de les 48h anteriors a fer-se el PCR. Posem un altre cas, l'Anna no va a cole dimarts perquè es troba malament, els pares deixen passar un parell de dies a veure com evoluciona abans de trucar al CAP, resultat, encara que sigui un possible cas postitiu, ja no es confinarà aquell grup. Conclusió: no han disminuit els casos, apreciats lectors, hsn disminuit el nombre de PCR efectuats i de confinaments, però per desgràcia, tard o d'hora la crua realitat quedarà evidenciada quan tot estigui tan descontrolat que ja sigui massa tard per aturar el col.lapse sanitari. No n'aprenem.