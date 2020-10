15,7% centres afectats 807 dels 5.137 centres educatius tenen una o mes aules confinades, a 190 municipis diferents.

Fins a 807 dels 5.137 centres educatius ja acumulen 1.247 aules confinades a causa de l'aparició d'algun positiu. On se situen i quants grups tenen tancats cadascun d'ells? A quantes persones afecta i quants d'aquests són alumnes, docents i personal del centre o extern, a cada lloc? De qui és el positiu? Tota aquesta informació es pot consultar en el mapa interactiu superior o, de forma més extensa, a la taula interactiva al final de la notícia.Les últimes dades fetes públiques pel Departament d'Educació són de l'1 d'octubre i apunten a un alentiment en el creixement del nombre d'aules confinades, també per algunes ja s'estan reobrint, passada la quarentena. Sigui com sigui, l'afectació ha provocat que, per ara, hi hagi 29.195 persones confinades, a causa de 2.781 positius detectats. Els tres centres totalment confinats són escoles bressol: la Llar d'infants la Florida és de l'Hospitalet de Llobregat, la Llar d'infants Bambarol és d'Almenar, i la Llar d'infants Picarol, de Vilagrassa. Un 15,7% del total, en tot cas, ja tenen com a mínim una aula tancada.