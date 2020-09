Les últimes dades fetes públiques són del dijous 24 de setembre. Hi ha tres centres tancats així com un total de 694 grups confinats per la Covid-19, 92 més que ahir. La xifra de persones confinades ascendeix a 13.579, dels quals 12.471 són alumnes, 961 personal dels centres i 147 personal extern. La xifra de positius totals és de 1.325.Els tres centres tancats totalment són escoles bressol. Dues al Barcelonès: la llar d'infants privada Petit Montessori i l'escola bressol municipal de Gràcia, així com una tercera al Segrià: la Llar d'Infants Bambarol d'Almenar.elaborava un mapa interactiu per representar gràficament l'impacte de la Covid a les escoles catalanes. L'última data d'actualització correspon al 22 de setembre, darrer dia que el Departament d'Educació va enviar les dades en format obert. Tan bon punt es tornin a disposar de les dades, s'actualitzarà el mapa.