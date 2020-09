Un total de 72 càrrecs electes del Bages signen en suport a Jordi Pesarrodona

Un total de 72 càrrecs electes del Bages, d'entre els quals 16 alcaldes i alcaldesses, han signat un posicionament de suport i solidaritat a Jordi Pesarrodona, acusat com a regidor que era, de desobediència a l'autoritat judicial, per la seva participació pacífica en la concentració del dia 1 d'octubre del 2017 davant el col·legi Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. La signatura ha estat impulsada per Bages pels Drets Civils.El posicionament signat pels electes denuncia la judicialització i persecució política que està patint Pesarrodona des de fa anys i, al mateix temps, denuncia també les actuacions de l'Estat perseguint, acusant i processant a milers de persones pel fet de ser independentistes i haver exercit el seu dret a protesta.Al mateix temps, Bages pels Drets Civils, anima la ciutadania de la comarca a mostrar el seu suport a Jordi Pesarrodona tot acompanyant-lo en l'inici del seu judici, aquest proper dilluns, a 2/4 de 10 el matí, als jutjats de Manresa.

