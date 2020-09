Madrid restringeix la mobilitat de més de 850.000 persones per frenar l'augment alarmant de contagis

La Comunitat de Madrid restringirà la mobilitat de 858.000 persones per frenar l'augment alarmant de contagis de coronavirus al territori. La presidenta del govern madrileny, Isabel Díaz Ayuso, ha explicat en roda de premsa la nova bateria de mesures estrictes per combatre uns nivells d'expansió del virus "molt preocupants".Ayuso assenyala 37 àrees concretes del territori madrileny, on la incidència de la Covid-19 "és molt alta" i cal posar-hi mesures. Una d'elles, restringir la mobilitat i reduir les reunions privades a no més de 6 persones. Es limitarà els aforaments en establiments al 50%, la restauració tancarà a les 22h de la nit i també es tancaran els parcs i jardins de totes les zones afectades. Les mesures entraran totes en vigor el dilluns 21 i tindran una vigència de dues setmanes."Cal evitar de totes totes l'estat d'alarma", ha reclamat la presidenta madrilenya, qui ha demanat a la població que compleixi totes les mesures, sobretot les del compliment de les quarantenes obligatòries. "Sobretot cal evitar el confinament, el desastre econòmic", ha sentenciat Ayuso. El govern de la Comunitat de Madrid assegura que ha realitzat més de 20.000 proves PCR diàries, però l'alta incidència del coronavirus "en zones d'alta connectivitat entre elles" ha fet desbocar la situació.Les 37 àrees que passen a tenir restriccions són aquestes: pel que fa a la ciutat de Madrid, al districte de Carabanchel (Puerta Bonita, Vista Alegre i Guayaba), al d'Usera (Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur i San Fermín), al districte de Villaverde (San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo i Los Rosales), al de Villa de Vallecas, Puente de Vallecas (Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira i Federica Montseny) i a Ciudad Lineal (Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca i La Elipa).Els municipis dels voltants afectats també són Alcobendas (Alcobendas Chopera i Miraflores), San Sebastián de los Reyes (Reyes Católicos), Getafe (Las Margaritas i Sánchez Morate), Fuenlabrada (Alicante, Cuzco y Francia), Parla (San Blas e Isabel II) i a Humanes (Humanes).Isabel Díaz Ayuso i el vicepresident madrileny, Ignacio Aguado, recorden a la ciutadania que la situació, si no se segueixen les mesures establertes per l'executiu i per les autoritats sanitàries, "segurament anirà a pitjor". Les dades i els indicadors mostren que la Comunitat de Madrid és la zona amb la situació més negativa de la pandèmia a Espanya, a més de ser un dels territoris més descontrolats -pel que fa a contagis- de tota la zona europea occidental.La situació del coronavirus a la Comunitat de Madrid està totalment descontrolada. Triplica la mitjana estatal de contagis recents i ja és la regió líder consolidada a nivell europeu , a banda que els tests que fa són totalment insuficients per revertir la situació. Això ha obligat a moure fitxa al govern autonòmic, que aquest divendres anunciarà mesures, però tard i amb gran descoordinació interna. Els efectes trigaran dues setmanes a notar-se i, per ara, ja té un 22% dels llits d'hospitals ocupats per malalts de la Covid-19.

