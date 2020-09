Fins a 79 empreses agroalimentàries han incomplert les mesures de prevenció de la Covid-19 des del març

Des de l'inici de l'epidèmia de Covid-19 a Catalunya el Departament de Salut ha detectat infraccions en matèria de prevenció de contagis en 79 empreses agroalimentàries, segons les dades que la conselleria ha confirmat a petició de. Fonts oficials del Departament parlen de "no conformitats" en les mesures de prevenció en aquests centres de treball.En total, Salut ha fet 395 actuacions de control a empreses agroalimentàries amb l'objectiu de verificar que complien les mesures preventives. Segons les fonts consultades, les empreses inspeccionades s'han escollit en funció de la situació epidemiològica de la zona on estan ubicades.Fins ara, el departament només ha tancat una empresa a causa d'aquests incompliments. Es tracta d'una companyia fruitera de Lleida que tenia personal contagiat treballant tot i saber que eren positius per coronavirus. El tancament es va anunciar el 5 d'agost, després que es detectessin 19 empleats amb PCR positives al seu lloc de treball.A preguntes de, Salut assegura que les empreses que han comès infraccions s'exposen a "mesures" correctores. Les fonts oficials, però, no concreten si es tramitaran o no sancions.El departament tampoc concreta quants treballadors tenen les empreses que han comès infraccions i des de la conselleria asseguren que aquestes dades no estan disponibles. Tampoc detallen les zones de Catalunya on estan afectades.Els casos de Covid-19 en empreses agroalimentàries han marcat les decisions preses per Salut i el Govern des de l'inici de l'epidèmia, especialment a la demarcació de Lleida. Al maig, el Departament va detectar cadenes de transmissió en empreses del sector, la qual cosa va allargar el període de fase 1 en aquesta zona del país.Al juny, Salut va informar de tres focus de contagi amb un total de cent positius en tres empreses del sector de la fruita al Segrià i en una empresa agroalimentària de la Segarra. També al juny, Salut confirmava dos casos positius de coronavirus en una empresa agroalimentària d'Avinyó, al Bages.Des de Salut expliquen que la seva actuació en centres de treball s'ha limitat al sector agroalimentari. Alhora, apunten la possibilitat que el Departament de Treball hagi fet més intervencions en altres sectors. "També té competències", recorden.Des de Treball han declinat fins ara totes les peticions d'informació deper conèixer quines actuacions s'han fet en centres de Treball, a l'espera que el departament convoqui una roda de premsa per informar-ne.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor